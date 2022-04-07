Эксперт Савельев рассказал, повысятся ли в России цены на продукты, ввозимые морем

Не стоит ждать повышения цен на продукты, которые попадают в Россию морскими путями. Таким мнением поделился заместитель завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Олег Савельев. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

Предотвратить рост сможет повышение страховых взносов со стороны крупнейших мировых страховых компаний. Он подчеркнул, что благодаря данной мере рост цен на продукты будет незначительным.

«Цена бананов, привезенных из Эквадора, теперь может вырасти копеек на десять, больше существенного влияния на нашу экономику от этой новости ждать не стоит», — сказал он.