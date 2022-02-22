Эксперт Самойленко рассказал, чем обернется закон о «приземлении» для компаний Meta и Zoom

В России появился новый закон о «приземлении». Управляющий партнер коммунникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рассказал, чем это обернется для иностранных компаний Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) и Zoom. Об этом сообщили «Известия».

Данный закон обязывает владельцев зарубежных информационных ресурсов открыть филиалы, представительства или учредить юридические лица на территории России. Так власти смогут вести с представителями компаний открытый диалог. Под действия закона попадают такие организации, как Amazon, Aliexpress, Bing, Digital Ocean, Cloudflare, Godaddy, Google, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, YouTube, Viber, WhatsApp, Wikipedia и других. Специалист подчеркнул, что если компании не выполнят требования данного законодательства, то столкнутся с рядом ограничений.

«Сначала компания получит предупреждение, затем последует запрет на размещение рекламы и ограничение на выдачу в поисковиках, потом могут быть заблокированы финансовые переводы, а в крайнем случае компаниям грозит замедление или приостановка работы ресурса», — пояснил Самойленко.