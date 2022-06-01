Эксперт Рыжиков рассказал, с чем связана стоимость древесины

На стоимости древесины отражается ряд факторов. Как правило, сказывается место, где выросло дерево, а также уровень его влажности. Такой информацией поделился управляющий директор Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыжиков. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

Эксперт рассказал о существовании биржевой цены древесины, которая влияет на оптовый эталон. Зная биржевой индекс, можно понять, насколько вы переплачиваете за товар. Если цены слишком сильно завышены, можно обратиться в Роспотребнадзор или Федеральную антимонопольную службу (ФАС).