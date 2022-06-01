Эксперт Рыжиков рассказал, когда снизится рост цен на стройматериалы

Остановку роста цен на стройматериалы стоит ждать летом. Таким мнением поделился управляющий директор Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыжиков. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

По словам специалиста, многие компании сейчас начинают заново выстраивать производство. Из-за трудностей с поставками и логистическими цепочками и произошел рост цен. Однако к лету ситуация должна прийти в норму.

«Для ее производства, которое в России хорошо налажено, нужны щепа, которая есть, и связующая субстанция, которой нет, так как до сих пор все 100% ее импортировали. Наверное, произвести ее несложно, но это надо сделать, заключить договоры, организовать поставки — на это нужно время», — пояснил эксперт.