Эксперт: рубль подорожает к марту

По данным сайта «Утро.ру», Бабин отметил, что новые санкции скорее всего не повлияют на падение рубля.

«Если новые антироссийские меры будут носить, как и раньше, персональный характер, не затрагивая целые сектора экономики и бизнеса, это наверняка выступит одним из драйверов роста рубля», — рассказал он.

Эксперт добавил, что важную роль тут играет стоимость нефти. Для укрепления рубля стоимость нефти марки Brent не должна быть менее 56 долларов за баррель.

Также, если 12 февраля Центробанк не будет сильно снижать ключевую ставку, это станет хорошей поддержкой рублю.

При удачном стечении обстоятельства рубль вырастет до уровня 72,65 к доллару, то есть выйти на уровень августа прошлого года, считает Бабин.

Ранее цена на нефть марки Brent на биржах превысила 59 долларов за баррель. Последний раз такие значения были в феврале прошлого года. Об этом говорят данные торгов.