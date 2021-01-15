Эксперт развеял слухи о маленьких пенсиях для граждан, родившихся после 1972 года

Накануне экономист Виталий Калугин в беседе с сайтом URА.ru заявил людям моложе 48 лет не нужно ждать больших пенсий по причине дефицита денег в ПФР. По мнению Сафонова, это высказывание не соответствует действительности.

«Бюджет ПФР складывается из трех источников — страховых взносов работодателей, платежей застрахованных лиц (нотариусов, людей свободных профессий, самозанятых), а также средств, которые перечисляет бюджет в счет финансирования пенсий по инвалидности, по потере кормильца, военнослужащим, госслужащим», — уточнил специалист.

Эксперт отметил, что фонд ведет и другие программы выплат, не связанные с пенсионным обеспечением, в числе которых материнский капитал. По этой причине увеличение цифры трансферта в федеральном бюджете в пользу ПФР является не ростом его дефицита, а изменением его функциональных задач.

Сафонов напомнил, что в мире довольно много стран с более низкими показателями по демографии. Среди них Великобритания, в которой финансирование страховых пенсий целиком осуществляется за счет государства.