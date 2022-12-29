Деньги 29 декабря 2022, 19:34 Эксперт рассказала о провальных инвестициях в 2023 году

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Рынок с каждым годом меняется, подстраиваясь под современные реалии, поэтому то, на чем люди зарабатывали в 2022 году, может не дать привычного дохода в 2023. Об этом сайту NEWS.ru рассказала инвестор Татьяна Волкова.

По словам эксперта, главное — это внимательно изучить все аспекты спроса, оценить реальные объема рынка. Потому что при неправильном подходе можно прогореть даже на логистических перевозках или продажах. А эти сферы сейчас на подъеме.

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Однако, как отмечает «Национальная служба новостей», все же есть области повышенного риска для инвестиций. Среди них эксперт выделила покупку очень дорогой недвижимости в неудачном районе для последующей сдачи в аренду. Еще одним плохим вложением она назвала открытие магазина в месте с плохой проходимостью.

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