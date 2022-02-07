Эксперт рассказала о налоговых изменениях для россиян

Основательница онлайн-школы для бухгалтеров «Бухгалтер на фрилансе», специалист по налогам и бухгалтерскому сопровождению Валентина Васильева обсудила с «Вечерней Москвой» налоговые изменения, которые ожидают россиян в нынешнем году.

Ожидаемые изменения в налоговом обложении будут касаться транспортных средств и недвижимости физических лиц. Кроме того, с начала года жители страны должны будут платить налог по вкладам, если общим процент по ним будет выше необлагаемого минимума. Также с этого года россияне смогут получать налоговый вычет за занятия спортом как за себя, так и за своих детей.