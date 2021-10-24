Эксперт рассказала, кому из пенсионеров повысят страховую часть пенсии в ноябре

В 2021 году размер страховых выплат по старости составляет 6044,48 рублей. Эксперт рассказала, кому будет положено повышение этой суммы уже в ноябре. Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева сообщила, что те пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет, могут рассчитывать на двойной размер страховой выплаты.

Эксперт поделилась с агентством «Прайм», что размер страховой выплаты для таких пенсионеров составит 12 088,96 рубля. Она также отметила, что на данный момент российское законодательство не предусматривает индексации пенсий для работающих граждан.

«Но если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, то ему будут произведены выплаты: пересчет страховых выплат по старости, в который будут включены все индексации, которые он пропустил, будучи трудоустроенным», — отметила Григорьева.

Эксперт добавила, что каждые несколько месяцев предусмотрен пересмотр выплат для тех, кто работал летчиками и шахтерами. С 1 февраля текущего года был повышен средний размер доплат. До 30 апреля летчики получали 12475,83 рубля, а шахтеры — 3852,36 рубля. Следующий плановый пересмотр этих выплат предстоит как раз 1 ноября, заключила Григорьева.