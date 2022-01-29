Эксперт рассказала, какие выплаты россиянам повысят в 2022 году

С начала февраля в России возрастут несколько пособий. Среди них — единовременное пособие, которое полагается при усыновлении ребенка. Сообщается, что с 1 февраля размер этой выплаты достигнет 156 429 рублей, если усыновлен ребенок старше семи лет, инвалид или усыновлены братья и сестры одновременно. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Пособие полагается также женам и детям призывников. По словам эксперта, беременная жена призывника может получить в единовременном варианте 2 420 рублей, а мама или опекун ребенка — 13 895 рублей. Все семьи в стране, вне зависимости от уровня их дохода, начиная с февраля смогут единовременно получить 19 981 рублей.

«Помимо декретных выплат и ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет предусмотрено и ежемесячное пособие до трех лет», — отметила Сорокина.

Эксперт добавила, что максимальная сумма декретного пособия, на которую могут рассчитывать россияне, это 360 164 рублей за 140 дней. Самое большое пособие по уходу за первым ребенком составляет в России 31 282 рубля, минимальное — 7 493 рубля.