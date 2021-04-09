Эксперт рассказал, зачем населению нужен цифровой рубль

Наличие цифрового рубля для жителей РФ, которые пользуются банковскими и кредитными картами, не изменит ничего. Однако для банковского сектора это нововведение способно понизить общий уровень преступности. Об этом сообщил NEWS.ru экономист Михаил Коган.

Эксперт посчитал, что большинство мобильных телефонов, изготовленных за последние годы, имеют фунцию электронной оплаты. «Это значит, что для жителей мегаполисов — жителей Москвы и Санкт-Петербурга — привычка останется прежней. Как оплачивали через телефон или „умные“ часы свои покупки, так и продолжит это делать. Населению нет разницы, какими электронными деньгами пользоваться, а банковскому сектору цифровой рубль даст возможность снизить уровень финансовой преступности», — отметил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.