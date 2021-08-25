Эксперт рассказал, почему рост госдолга России не принесет убытков экономике

Государственный долг России вырос на 1,48 триллиона рублей с января 2021 года. Сейчас его размер составляет 20,4 триллиона рублей. Однако экономисты в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заверили, что рост долга не скажется на экономике страны.

«Это абсолютно не имеет никакого отношения ни к чему. При нашем объеме долга и затратах на его обслуживание это не играет никакой роли в экономике», — рассказал экономист Михаил Хазин.

Доктор экономических наук Иосиф Дискин отметил, что доля внешних заимствований страны является одной из самых низких в мире. По его словам, платить за такой долг и погашать проценты не нужно.

«Специфика российского долга в том, что он в основном внутренний, доля внешних заимствований очень мала, одна из самых низких в мире. Обслуживание долга пока не является большим бременем, поскольку соотношение госдолга к ВВП не сильно велико», — рассказал Дискин.