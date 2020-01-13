Эксперт рассказал об особенностях российских купюр

По данным издания, при производстве российских банкнот используются добавки-антисептики. Таким образом, купюры обладают противовирусной защитой, учитывая то, что именно они считаются одним из главных распространителей инфекции. Журавлев напомнил и о прочности купюр.

«Это хлопковая бумага. Она использовалась не только для денег. Ее придумали еще арабы. Она особая», — обратил внимание специалист.

Самой защищенной считается банкнота номиналом две тысячи рублей. В хлопковую бумагу, из которой она изготовлена, внедрена ныряющая голографическая защитная нить, а также защитные волокна двух типов. Кроме того, на оборотной стороне купюры имеются два серийных номера.