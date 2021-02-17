Эксперт рассказал об интересе россиян к биткоину в период пандемии

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников рассказал, как жители России стали относиться к биткоину в период пандемии коронавируса, написал сайт RT.

По его словам, вместе с увеличением стоимости биткоина вырос и интерес наших граждан к криптовалюте. Люди обращают внимание на пример крупных инвесторов, которые вкладывают свои деньги в цифровые активы. Так, Илон Маск инвестировал 1,5 миллиарда долларов в биткоин.

«Проблема в том, что сейчас биткоин стоит дорого, покупать не все хотят. Раньше его покупали за 1,5 тысячи долларов, за 16 тысяч долларов, сейчас он стоит от 40 тысяч долларов до 50 тысяч долларов», — уточнил Бражников.

Как считает эксперт, пандемия повлияла на отношение к криптовалюте. Инвестиционная составляющая выросла, и люди готовы вкладывать средства. При этом появилось множество мошенников, которые хотят забрать чужие деньги.