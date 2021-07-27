Эксперт рассказал о признаках финансовой пирамиды
Несмотря на то, что финансовые пирамиды существуют уже очень давно, люди продолжают попадаться на эту удочку. Финансовый аналитик Сергей Макаров объяснил, по каким признакам можно отличить финансовую пирамиду и понять, что вкладывать деньги не стоит, передала «Вечерняя Москва».
Первый признак финансовой пирамиды — обещания высокой доходности. Когда компания предлагает «гарантированный» доход в 1-2% в день — это повод задуматься.
«Если посчитать, то эта доходность сильно выше, чем ставки по банковским вкладам и возможный заработок на фондовом рынке. Например, нормальная годовая доходность банковского депозита с учетом нынешней ключевой ставки составит 5–5,5%, облигаций федерального займа — на 1–2% выше, чем по депозитам, коммерческих облигаций — до 10%, более рисковых из них — чуть выше, а акций компаний российского рынка — 15–17%», — рассказал эксперт.
Кроме того, при вложениях в акции и биржевые фонды вам никто не пообещает гарантированный доход. Там выигрыш зависит от выбора стратегии, и всегда есть определенный риск.
Финансовым пирамидам нужно больше людей, поскольку они существуют за счет вкладов. Поэтому вам будут предлагать бонусы и проценты, если вы приведете в пирамиду знакомых, уговорив их тоже вложиться. Такая система указывает на то, что компания не зарабатывает сама, держась только на вкладах участников, и это тоже признак финансовой пирамиды, которая, скорее всего, рано или поздно рухнет.