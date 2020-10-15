Эксперт рассказал о преимуществах льготной ипотеки
Доктор экономических наук Константин Ордов рассказал, в чем плюсы программ льготной ипотеки. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, эта мера поддержит строительную отрасль. Кроме того, такое нововведение поможет людям приобретать жилье без длительных накоплений.
«Продление периода льготного ипотечного кредита — одна из немногих антикризисных мер государства, которая почти ничего не стоит бюджету, но оказывает весьма существенную поддержку для экономики», — уверен Ордов.