Эксперт рассказал о преимуществах льготной ипотеки

По его словам, эта мера поддержит строительную отрасль. Кроме того, такое нововведение поможет людям приобретать жилье без длительных накоплений.

«Продление периода льготного ипотечного кредита — одна из немногих антикризисных мер государства, которая почти ничего не стоит бюджету, но оказывает весьма существенную поддержку для экономики», — уверен Ордов.