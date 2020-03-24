Эксперт рассказал о последствиях ограничения выдачи наличных в банкоматах
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема купюр. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев рассказал, что это создаст дополнительную нагрузку на кассиров. Об этом сообщила НСН.
По его словам, кассиры не могут работать удаленно, «значит, банкам нужно будем заботиться о мерах по их защите».
«Это означает, что возрастает стоимости наличных денег, которые принято считать бесплатными», — пояснил эксперт.