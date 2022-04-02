Эксперт рассказал о неминуемом снижении роли доллара в мировой экономики

Роль американского доллара в мировой экономике постепенно будет снижаться, а российский рубль ожидает перспектива роста. Об этом RT рассказал преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик.

«Санкции против России только усилят процесс перехода на национальные валюты во всем мире. Мы видим, как США сами выдавливают себя из мировой экономики», — сообщил он.

Ковалик отметил, что доллар не обеспечен золотовалютными резервами и подкреплен лишь соответствующей статьей Конституции, тогда как рубль имеет реальную ценность.

«У США крупные долги, люди все меньше и меньше верят в доллар», — заявил предподаватель.

Ранее ведущий аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов сообщил, что курс в скором времени может упасть до 30 рублей за доллар.