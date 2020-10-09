Эксперт рассказал о льготах для самозанятых

По его словам, до конца года те, кто только зарегистрировался, смогут сэкономить на налоге. Они получат стартовый бонус в размере 10 тысяч рублей, который потратят на уплату налога.

«Помимо стартового бонуса все самозанятые получают еще 12 130 рублей (один МРОТ) на уплату налога», — пояснил Самитов.