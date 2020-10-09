Эксперт рассказал о льготах для самозанятых
Гендиректор компании по юридическому и бухгалтерскому сопровождению бизнеса «Авирта» Марат Самитов рассказал, что появились государственные льготы, для тех кто планирует зарегистрироваться как самозанятый. Об этом сообщил NEWS.ru.
По его словам, до конца года те, кто только зарегистрировался, смогут сэкономить на налоге. Они получат стартовый бонус в размере 10 тысяч рублей, который потратят на уплату налога.
«Помимо стартового бонуса все самозанятые получают еще 12 130 рублей (один МРОТ) на уплату налога», — пояснил Самитов.