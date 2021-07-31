Эксперт рассказал о главных опасностях пассивного дохода в России

Пассивный доход сам по себе не опасен, но слишком легкомысленное отношение к нему может привести к значительным финансовым потерям. Об этом агентству «Прайм» рассказал аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Эксперт отметил, что очень важно следить за ситуацией на рынке и быть в курсе изменений в экономике. Владельцу капитала, как правило, можно слишком не волноваться — обстановку за него мониторит управляющий активами. Но без личного контроля тоже не обойтись.

Доход хоть и называется пассивным, но требует внимания и времени. Многое зависит от понимания экономической ситуации. Большинство изменений, которые происходят в финансах, анонсируются заранее. Например, Банк России с прошлого лета предупреждал, что ключевая ставка может повыситься. Строить свои финансовые планы необходимо с учетом таких заявлений.

Не стоит и покупаться на обещания получать сразу и много. Такие предложения часто звучат от финансовых пирамид. Основателя одной из самых известных — Finiko — арестовали 30 июля. У Кирилла Доронина оказалось два паспорта, российский и турецкий. Ему предстоит ближайшие два месяца провести в СИЗО. Тем временем, тысячи человек, потерявших свои вложения, делятся в интернете своими историями и думают, как быть после внушительных убытков.