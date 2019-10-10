Эксперт рассказал, насколько упадут цены на нефть в 2020 году

Минэнерго США разместило на своем сайте прогноз о падении цен на нефть в обозримом будущем.

По их мнению, к концу года цена за баррель сырья Brent окажется на уровне в 59 долларов, а уже во втором квартале 2020 года окажется на отметке 57 долларов за баррель. Объяснили это ростом мировых запасов нефти.

Также американские эксперты допустили рост цены до 62 долларов за баррель в дальнейшем.

По мнению директора аналитического департамента инвесткомпании «РЕГИОН» Валерия Вайсберга, события могут развиваться и печальнее.

«Из-за снижения темпов роста в мировой экономике в 2020 году ожидается переход рынка нефти к профициту предложения, соответственно, избыточная нефть будет оказывать давление на цены», — пояснил специалист.

Аналитик заявил, что в случае сближения США с Ираном, Эквадором и Венесуэлой либо достижения стабильности в Эквадоре «большие объемы нефти могут выйти на рынок — это тоже может оказать дополнительное давление».

«Если говорить о первой половине 2020 года, цены на нефть вполне могут снизиться до 50 долларов за баррель. И если ситуация в экономике будет ухудшаться и мы увидим признаки рецессии, то цены могут уйти еще ниже», — заключил Валерий Вайсберг.