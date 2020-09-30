Эксперт рассказал, кто может законно снять деньги с вашей карты

По его словам, обычно деньги можно снять только с разрешения держателя карты. Но есть и исключения. Например, при заключении кредитного договора банк ежемесячно может списывать нужную сумму без предупреждений. Обычно этот пункт прописан в самом договоре.

«Это удобно для должника по кредитному договору, так как он дает банку распоряжение ежемесячно списывать установленную сумму со счета без дополнительных действий», — пояснил Редин.