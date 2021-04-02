Эксперт рассказал, какой размер ставки по вкладу делает ее выгодной

Держатели депозитов не смогут заработать на вкладах, даже если в нынешнем году Центробанк поднимет ставку до 5%. Об этом заявил NEWS.ru гендиректор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон.

Однако он назвал размер ставки, при котором получение прибыли по вкладу возможно. По его словам, средний процент по депозитам за 2020 год равнялся примерно 4,2, что не покрывало инфляцию в 4,9%. Эксперт заявил, что заработка или пассивного дохода такой процент не давал, а скорее забирал.

«В феврале инфляция составила 5,7% и вполне вероятно, что ее уровень будет расти, даже несмотря на заявления ЦБ о том, что инфляция не превысит 4,2%. Значит, для получения прибыли от депозитов ставка должна в полтора-два раза превышать реальный уровень инфляции, чего сейчас не наблюдается», — отметил Майкл Росс-Джонсон.