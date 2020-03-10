Эксперт рассказал, какие категории людей чаще страдают от мошенничества
Недавно стало известно о новом способе кражи денег с банковских счетов, который называется «Белый кролик». Эксперт в области кибербезопасности Алексей Лукацкий рассказал, кто чаще переходит по вредоносным ссылкам, обещающим денежный выигрыш. Об этом сообщил RT.
«Исследования говорят о том, что более подвержены таким мошенническим атакам пользователи в странах с высоким уровнем жизни, где высокие зарплаты, а граждане социально защищены, поэтому они расслабляются и становятся более доверчивыми», — рассказал Лукацкий и объяснил, что в России от мошенничества чаще всего страдают люди из благополучных регионов.
Также эксперт призвал граждан быть бдительными и напомнил, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», а обещания крупных денежных вознаграждений в интернете должны всего вызывать подозрения.