Эксперт рассказал, какие категории людей чаще страдают от мошенничества

«Исследования говорят о том, что более подвержены таким мошенническим атакам пользователи в странах с высоким уровнем жизни, где высокие зарплаты, а граждане социально защищены, поэтому они расслабляются и становятся более доверчивыми», — рассказал Лукацкий и объяснил, что в России от мошенничества чаще всего страдают люди из благополучных регионов.

Также эксперт призвал граждан быть бдительными и напомнил, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», а обещания крупных денежных вознаграждений в интернете должны всего вызывать подозрения.