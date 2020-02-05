Эксперт рассказал, как защититься от мошенничества с кредитами

Суть схемы в том, что после выдачи денег кредитор исчезает на долгое время, а позже подает в суд с требованием погасить кредит с процентами.

Власов посоветовал не брать кредиты в сомнительных организациях и внимательно смотреть, как в договоре прописан возврат денег. В частности, что делать, если кредитор не отвечает на звонки.

«Деньги в подобных организациях нужно брать с двумя свидетелями, которые зафиксируют, что вы взяли деньги именно в этом месте», — рекомендует эксперт.

Также он сообщил, что возвращать долг нужно также при свидетелях, которые зафиксируют, если кредитора не будет на месте. В этом случае вместе со свидетелями лучше пойти в полицию.