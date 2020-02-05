Эксперт рассказал, как защититься от мошенничества с кредитами
Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал, как обезопасить себя от нового вида мошенничества с кредитами. Об этом сообщил RT.
Суть схемы в том, что после выдачи денег кредитор исчезает на долгое время, а позже подает в суд с требованием погасить кредит с процентами.
Власов посоветовал не брать кредиты в сомнительных организациях и внимательно смотреть, как в договоре прописан возврат денег. В частности, что делать, если кредитор не отвечает на звонки.
«Деньги в подобных организациях нужно брать с двумя свидетелями, которые зафиксируют, что вы взяли деньги именно в этом месте», — рекомендует эксперт.
Также он сообщил, что возвращать долг нужно также при свидетелях, которые зафиксируют, если кредитора не будет на месте. В этом случае вместе со свидетелями лучше пойти в полицию.