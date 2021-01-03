Эксперт рассказал, как выгоднее всего менять валюту

По мнению исполнительного директора Klopenko Group Дмитрия Иванова, достаточно придерживаться нескольких правил, чтобы менять валюту с максимальной выгодой. Например, нужно приучить себя раз в месяц ее покупать. К концу периода рубль обычно немного укрепляется к доллару и евро.

Иванов сообщил агентству экономической информации «Прайм», что никогда не нужно приобретать валюту на всю имеющуюся сумму. В случае непредвиденных обстоятельств ее придется продать в убыток себе.

Эксперт посоветовал покупать валюту не в обменниках, а на бирже. Это даст возможность приобрести евро и доллары по максимально выгодному курсу, если совершать регулярные и крупные покупки. Небольшие объемы валюты лучше приобретать в банках.

Иванов уточнил, что за три-пять лет рубль стабильно обесценивается, а иностранные валюты растут в цене.

«То есть, если покупать валюту, то этот запас лучше не трогать и не продавать в течение длительного времени. Это даст максимальную возможность для получения выгоды», — заключил эксперт.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечает, что к докризисным показателям рубль сможет вернуться только в случае снижения санкционного давления и росте цен на нефть. Но он сможет отыграть часть утерянных позиций — по отношению к доллару он сможет укрепиться до 68-73 рублей, к евро 85-90 рублей.