Эксперт рассказал, как спасти экономику после коронавируса

Эксперт заявил, что есть шаги, которые необходимо выполнить руководству страны для восстановления экономики.

Нужно сосредоточиться на развитии предприятий МСБ, но не сферы услуг, типа рестораторов, отельеров, туристов или перевозчиков, а производственников и только их. А также необходимо простимулировать потребительский спрос через наполнение кошельков людей.

«Производственники — это те, без чьей работы сервис загнется сам по себе. Продавать — дело нехитрое, но что продавать, когда курс уже 80, а иностранные производители до кучи будут наверстывать упущенное за счет повышения цен на свою продукцию?» — заявил Крический.