Эксперт рассказал, как сберечь деньги от злоумышленников во время поездок

Во время поездки большую часть денег стоит оставлять на банковской карте, и лишь часть в виде наличных на мелкие расходы. Такими советами поделился с агентством «Прайм» генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

«При этом лучше не хранить все деньги на карте, безопаснее разбить основную сумму на несколько разных счетов и по необходимости переводить себе небольшие суммы на счёт, привязанный к карте», — пояснил Кузнецов.

Эксперт посоветовал носить наличные не в сумке и кошельке, а на себе. Речь не только об обычных карманах, но и о специальных приспособлениях. Бывают брючные ремни, в которых есть потайные отделения для денег. Есть смысл приобрести, к примеру, накладные карманы. Держать купюры в них гораздо безопаснее, чем в сумке или тем более рюкзаке.

Кузнецов предостерег от полного доверия сейфам, которые установлены в гостиничных номерах. Нередко происходят случаи со взломом, иногда в этом оказываются виновны сами сотрудники. Если есть надобность создать тайник, то лучше придумать его самостоятельно. Деньги можно спрятать за плиткой в потолке, в полостях плинтусов. Едва ли туда залезут потенциальные воры.

Эксперты предупредили, что на фоне роста цен накопления россиян будут обесцениваться. Они советуют вкладывать деньги в инвестиции в акции, паевые фонды или облигации.