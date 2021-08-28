facebook_pixel
    28 августа 2021, 03:45

    Эксперт рассказал, как сберечь деньги от злоумышленников во время поездок

    Ирэна Вороник

    Во время поездки большую часть денег стоит оставлять на банковской карте, и лишь часть в виде наличных на мелкие расходы. Такими советами поделился с агентством «Прайм» генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

    Эксперт рассказал, как сберечь деньги от злоумышленников во время поездок

    «При этом лучше не хранить все деньги на карте, безопаснее разбить основную сумму на несколько разных счетов и по необходимости переводить себе небольшие суммы на счёт, привязанный к карте», — пояснил Кузнецов.

    Эксперт посоветовал носить наличные не в сумке и кошельке, а на себе. Речь не только об обычных карманах, но и о специальных приспособлениях. Бывают брючные ремни, в которых есть потайные отделения для денег. Есть смысл приобрести, к примеру, накладные карманы. Держать купюры в них гораздо безопаснее, чем в сумке или тем более рюкзаке.

    Кузнецов предостерег от полного доверия сейфам, которые установлены в гостиничных номерах. Нередко происходят случаи со взломом, иногда в этом оказываются виновны сами сотрудники. Если есть надобность создать тайник, то лучше придумать его самостоятельно. Деньги можно спрятать за плиткой в потолке, в полостях плинтусов. Едва ли туда залезут потенциальные воры.

    Эксперты предупредили, что на фоне роста цен накопления россиян будут обесцениваться. Они советуют вкладывать деньги в инвестиции в акции, паевые фонды или облигации.