Эксперт рассказал, как россияне могут получить прибавку к зарплате

Основатель и президент портала SUPERJOB.RU Алексей Захаров прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что зарплаты в стране растут не только в номинальном, но и в реальном значении. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам эксперта, россияне, умеющие быстро переквалифицироваться, действительно могут зарабатывать больше. Например, общепит, который подвергается внутренним санкциям, а также испытывает сейчас дефицит кадров, предлагает зарплаты выше обычного.

Захаров также отметил процветающие отрасли, такие как IT, медицина и продажа алкогольной продукции. Там, по его словам, даже в условиях пандемии можно неплохо зарабатывать. А те люди, которые готовы обучаться и подстраиваться под ситуацию, в период кризисов прибавляют себе 20-50% к зарплате в течение года.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня 2022 года выделить средства на повышение зарплат некоторым категориям бюджетников.