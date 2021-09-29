Эксперт рассказал, как правильно выплачивать ипотеку

Многие россияне берут ипотеку для того, чтобы приобрести собственное жилье. Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказал, как грамотно подходить к этому вопросу в беседе с URA.ru.

«Самое принципиальное, могут ли граждане оплачивать на протяжении как минимум десять лет. Ипотека ведь долгосрочная, и могут ли они быть уверены в своих доходах, потому что, если нет понимания, что в случае увольнения ты сможешь найти работу за два-три месяца, то лучше в ипотеку вообще не лезть», — пояснила специалист.

При этом ежемесячная выплата должна составлять не более трети дохода. Таким мнением поделился вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. Если эта сумма будет, человек может попасть в крайне неприятное финансовое положение.