Эксперт рассказал, как правильно хранить деньги накануне выборов в США

Он пояснил, что жителям нашей страны лучше отказаться от хранения сбережений в иностранной валюте. По словам эксперта, нужно получать прибыль от акций ведущих компаний внутри России. Разуваев уточнил, что в случае победы демократа Джозефа Байдена, Вашингтон может ввести новые санкции против РФ.

«Победа Байдена повлечет санкции против России, но держателям наличных долларов мало что угрожает. Не думаю, что стоит ожидать заморозки счетов в банках. Гражданам не стоит связываться с чужой денежной единицей, существует очень много разных рисков», — отметил экономист.

Специалист добавил, что раз в год владельцы акций могут получить дивиденды. В среднем доход составляет около 10% годовых. Курс может меняться, но ценные бумаги надежны для тех, кто зарабатывает и тратит деньги в нашей стране. Разуваев заключил, что это хорошая страховка от рисков, связанных с условной единицей.