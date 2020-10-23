Эксперт рассказал, как пересчитать выплаты за ЖКУ

Чтобы составить претензию в управляющую компанию и потребовать перерасчет, нужно найти обоснование или фактические ошибки, допущенные в расчетах. Это могут быть начисления, сделанные за тот период, пока вы не жили в квартире, или большее, чем есть на самом деле число прописанных в квартире жильцов.

Об этом агентству экономической информации «Прайм» рассказал генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко. Он посоветовал «очень строго» соблюдать порядок подачи претензии, что, когда дело дойдет до суда, не получить отказ в рассмотрении на основании допущенных ошибок.

По его словам, также необходимо обратиться в жилищную инспекцию с требованием провести проверку деятельности управляющей компании по факту начисления коммунальных платежей.

«Если эти варианты решения проблемы не помогли, нужно обращаться в суд. В судебной инстанции вы должны подать заявление о перерасчете суммы долга за услуги ЖКХ и готовиться к долгой процедуре судебных разбирательств», — заключил Минко.

На днях эксперты сообщили, что государство может полностью компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) семьям с доходами, не превышающими прожиточный минимум.