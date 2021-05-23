Эксперт рассказал, как мы сами программируем себя на бедность

У каждого человека есть внутренний голос, его еще называют «внутренним критиком», который отговаривает от всего неизвестного — новой работы, интересных поездок и знакомств, перспективных предложений. Кто-то способен его игнорировать, но у многих людей он «перекрикивает» интуицию и логику.

Как заявила агентству экономических новостей «Прайм» психотерапевт Анна Стори, все хотят быть богатыми и успешными.

«Однако вспомните, как в прошлом году вы отказались от предложения новой работы. Условия прекрасные, зарплата намного выше теперешней, и работа интересная, вы давно хотели специализироваться именно в этой области. Но что-то вас остановило, и вы остались на надоевшей, но привычной работе», — сказала эксперт.

Она напомнила об успешных бизнесменах, создавших из ничего многомиллионные империи и внезапно оказавшихся банкротами. Причем такая ситуация может повторяться несколько раз. По ее мнению, в этом тоже виноват внутренний голос, убедивший в том, что их успех случаен, и что за чередой побед обязательно последует расплата. Другим людям «внутренний критик» объявлял, что они бездарны, и скоро окружающие это поймут.

По словам Анна Стори, внутренний голос является примитивной защитой, сформировавшейся у ребенка в раннем детстве для защиты в мире взрослых.

«Проблема в том, что, когда мы сами становимся взрослыми, эта устаревшая система продолжает управлять нашими действиями и сильно портить нам жизнь», — уточнила психолог.

Привычки, программирующие на бедность, формируются под влиянием внутреннего голоса. Это жалость к себе, желание на всем экономить, паниковать, когда заканчиваются деньги и все оценивать исключительно в этой системе координат. Люди с большой кредитной нагрузкой склонны тратить больше, чем зарабатывают.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что рост реальных доходов населения составляет 3%. Он подчеркнул, что правительство разделяет обеспокоенность по доходам граждан и сделает все, чтобы они соответствовали потребностям людей.