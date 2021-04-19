Эксперт рассказал, как эффективно делать накопления

Правило откладывать десятую часть от заработной платы не всегда является хорошей идеей. Об этом рассказал доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов в разговоре с NEWS.ru.

Этому правилу, по мнению эксперта, довольно сложно следовать, если объема заработной платы только-только хватает, чтобы перекрыть базовые потребности. Смирнов отметил, что совокупность доходов, при которой получится откладывать деньги, у каждого человека своя. Кто-то сможет откладывать и с 20 тысяч рублей, а кому-то и 100 будет мало для удовлетворения собственных нужд.

«Основные факторы — должны быть достаточные доходы и удовлетворены полностью потребности. Если у вас есть ипотека, я очень сомневаюсь, что вы можете откладывать какие-то значимые суммы, если у вас недостаточно большие доходы. Когда же решены абсолютно все проблемы, тогда и получится делать сбережения», - отметил профессор НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.