Эксперт рассказал, исчезнут ли базары в России

ФСИН планирует ужесточить правила использования касс на рынках. В связи с этим эксперт предположил, что может случиться с базарами и развалами.

«Любой предприниматель на региональном рынке всегда предложит тебе либо оплатить наличными, либо перевести на карту, привязанную к номеру телефона. Сколько я посещал, 90% оплаты выглядит так. Конечно, поможет предотвратить уход от налогов, если нанять огромное количество инспекторов, чтобы они ходили и делали контрольные закупки. А после этого начинались бы рейды. Но вопрос в том, что тогда надо либо инспекторов на каждый рынок по десять человек, что будет собой представлять постоянные новые коррупционные схемы на низком уровне», заявил радио Sputnik глава бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.

Он также дополнил, что нужно постоянно штрафовать бизнесменов и малых предпринимателей. По его мнению, это в конечном счете приведет к закрытию бизнеса. Именно поэтому, рынки будут либо закрываться, либо искать новые форматы работы.