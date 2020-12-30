Эксперт рассказал, что ждет российскую валюту в 2021 году

По мнению специалиста, в будущем на курс рубля повлияют нефтяные котировки, ситуация с пандемией коронавируса, а также ужесточение рестрикций и введение новых со стороны новоизбранного лидера США Джо Байдена. Григорян предположил, что в последние дни уходящего года рубль может подняться до уровня не ниже 75.

«Но уже в январе 2021 года доллар начнет отыгрывать позиции и вернется к отметке выше 75 рублей», — допустил собеседник издания.