Эксперт рассказал, что ждет курс рубля после майских праздников

Статистически благоприятный период для национальной валюты подходит к концу. Укрепление рубля можно было наблюдать с февраля до конца апреля. Об этом рассказал Lifе.

Эксперты связывали это с высоким профицитом торгового баланса РФ, а также с заметными тратами корпораций на экспорте. Помимо этого, устойчивость национальной валюте прибавил фактор пониженных расходов по внешнему долгу.

Вместе с тем данные аспекты оказались отнесены на второй план из-за внерыночного фактора санкций. Эксперт компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что рубль все-таки смог справиться с убытками и зафиксироваться в районе 75 рублей за доллар.

«В мае вероятность ослабления рубля выше. С постдефолтного 1998 года в 12 случаях из 22 лет валютная пара USD и RUB росла, а рубль ослабевал в среднем на 0,63%. Были периоды как существенного падения рубля, когда за май 2012 года он подешевел на 14%, так и значимое майское укрепление нацвалюты. Например, в мае 2009 года рубль поднялся на 7%, а в прошлом году прибавил почти шесть пороцентных пунктов, — поделился Зельцер.

Экономист добавил, что предстоящие праздничные дни будут особенными, поскольку раньше можно было обнаружить увеличение спроса на валюту в этот временной промежуток из-за поездок за рубеж. Однако в этом году в связи с пандемией заграничные маршруты отменены и рублю это не угрожает.