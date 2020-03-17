Эксперт рассказал, что поможет России выдержать «нефтяную войну»

Он объяснил, что «если цены [на нефть] падают, компании платят меньше налогов, и снижается себестоимость» и «вот эта гибкость налоговой системы помогает российским производителям».

Также эксперт добавил, что «ослабление рубля — примерно на 15–20% за последние две недели — автоматически, если пересчитывать в доллары, снизило себестоимость добычи на те же 15–20% в России», и это только на руку стране.