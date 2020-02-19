От телефонных мошенников защитит здравый смысл — банкир
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян призвал руководствоваться здравым смыслом при подозрительных звонках от имени банков. Об этом сообщило ИА НСН.
Тосунян назвал лучшей защитой от мошенников здравый смысл.
«Первое правило наряду с этим — если вам позвонили и сослались на банк, попросите представиться и попросите перезвонить им сами», — объяснил эксперт.
Он напомнил, что ни в коем случае нельзя называть по телефону свои пароли и коды.
«В противном случае это напоминает ситуацию, когда к вам на улице подходят люди, представляются сотрудниками ЖЭКа, предлагают поменять трубы, а вы даете им ключи от квартиры», — заявил Тосунян.
Способы мошенничества постоянно меняются и совершенствуются. Число случаев возросло с 2017 года более, чем в 15 раз. За 2019 года 2,5 миллиона россиян заявили о телефонном мошенничестве, связанном со звонками от имени российских банков.