Тосунян назвал лучшей защитой от мошенников здравый смысл.

«Первое правило наряду с этим — если вам позвонили и сослались на банк, попросите представиться и попросите перезвонить им сами», — объяснил эксперт.

Он напомнил, что ни в коем случае нельзя называть по телефону свои пароли и коды.

«В противном случае это напоминает ситуацию, когда к вам на улице подходят люди, представляются сотрудниками ЖЭКа, предлагают поменять трубы, а вы даете им ключи от квартиры», — заявил Тосунян.

Способы мошенничества постоянно меняются и совершенствуются. Число случаев возросло с 2017 года более, чем в 15 раз. За 2019 года 2,5 миллиона россиян заявили о телефонном мошенничестве, связанном со звонками от имени российских банков.