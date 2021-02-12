Эксперт рассказал, что на валютном рынке нет серьезных изменений

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев рассказал о ситуации на валютном рынке. Об этом сообщил RT.

Он рассказал, что в последние дни рубль укрепился, но глобально ничего не поменялось. Цены на нефть стабильны, и не вводились никакие антироссийские санкции.

«Ситуация и с мировой макроэкономикой, и с отечественной не претерпела изменений за последние дни», — заключил Коренев.

На открытии торгов Московской биржи 11 февраля курс доллара снизился по сравнению с показателями закрытия.