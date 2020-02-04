Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

Как сообщило РИА «Новости», в странах Евразийского экономического союза при провозе физическим лицом через границу наличных средств на сумму более 100 тысяч долларов начали действовать новые правила. Теперь будет необходимо подтверждать происхождение наличных, чеков, векселей и ценных бумаг.

Марат Файзулин объяснил, из-за чего введено такое правило, и заверил, что проблем обычным гражданам оно не доставит.

«Это средства в так называемом сером обороте: они то попадают в легальные схемы, то выводятся из них. Как правило, это средства от контрабандных сделок, от нелегального оборота товаров. То есть это деньги полулегального бизнеса, а иногда и нелегального, преступного», — заявил Файзулин.

Однако в эффективности этого правила эксперт усомнился. По его мнению, «работать новые правила будут 50 на 50», а коррупционеры получат лишнюю возможность заработать.