Эксперт рассказал, что делать, если закончились деньги

Для начала запишите все ваши расходы и посчитайте точную сумму, которая вам необходима для жизни. Затем посмотрите, от чего из ваших обычных трат вы можете отказаться. Например, готовьте еду дома, а не заказывайте ее в кафе лишний раз. Также попробуйте пересмотреть набор продуктов, который вы покупаете. Возможно, что-то можно купить дешевле, а от чего-то отказаться.

Если все совсем критично, задумайтесь над отказом от машины — на нее уходит большое количество денег. Также ни в коем случае не берите микрокредиты — в таких организациях огромные проценты, в итоге ситуация с финансами лишь ухудшится. Вместо этого лучше внимательно ознакомиться с мерами поддержки, которые предлагает государство. Вы можете попасть в категорию граждан, которым полагаются выплаты или какие-то льготы.