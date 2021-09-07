Эксперт рассказал, что делать, если банкомат «съел» карту

Причин для того, чтобы карту съел банкомат, может быть несколько, и чаще всего это блокировка карты или неправильно введенный пин-код. Как действовать в таком случае, рассказал агентству «Прайм» юрисконсульт отдела по защите прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Специалист подчеркнул, что ни в коем случае нельзя просить помощи у посторонних или пробовать самому достать карту. Нужно обращаться к сотрудникам банка и подать туда заявление о случившемся.

Примерно такой же порядок действий и в случае, если банкомат не выдал деньги или выдал меньшую сумму.

«Обязательно записать адрес и номер банкомата, запомнить время снятия и дату, а также сумму, которую вы вводили и которую получили. И сохранить чек, если банкомат его выдал», — указал Поздняков. После этого необходимо написать в банк заявление.

Если какая-то оплата прошла два раза, то банк должен расследовать ситуацию и вернуть средства за неделю. В случае, если случившееся сочтут сомнительным, деньги могут возвращать за 120 дней.