Эксперт рассказал, что будет со сланцевым газом в США

Он сослался на «опыт событий 2014–2016 годов, когда добыча в США упала на миллион двести тысяч баррелей из-за царившего тогда кризиса, а вслед за добычей нефти начала падать добыча газа».

«Если в ходе предыдущего кризиса на падение ушел примерно год, то сейчас добыча рухнула буквально за три недели», — уточнил Фролов.