Эксперт рассказал, что будет со сланцевым газом в США
Добыча сланцевого газа в Америке снизится из-за низких цен на газ и нефть. Так считает замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Он сослался на «опыт событий 2014–2016 годов, когда добыча в США упала на миллион двести тысяч баррелей из-за царившего тогда кризиса, а вслед за добычей нефти начала падать добыча газа».
«Если в ходе предыдущего кризиса на падение ушел примерно год, то сейчас добыча рухнула буквально за три недели», — уточнил Фролов.