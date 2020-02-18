Эксперт рассказал, чем опасна бесплатная кредитная история от банков

Специалист напомнил, что два раза в год люди могут бесплатно проверять свои кредитные истории. По его мнению, в бесплатных предложениях банки ориентируются на «клиентов, которые не знают некоторых из своих прав».

«Чтобы не стать жертвой простого рекламного трюка, нужно помнить, что „бесплатные“ предложения на самом деле совсем не такие хорошие, как может показаться. Кроме того, нет смысла брать кредит, если он сейчас не нужен, несмотря на низкие ставки как по потребительским кредитам, так и по ипотеке», — уточнил Кричевский.

Он заметил, что с особым вниманием нужно принимать предложение открыть кредитную карту. Сейчас это самый выгодный продукт, поэтому подарки предлагают именно по нему.

«Единственный законный способ самостоятельно исправить свою кредитную историю — это взять заём и стабильно его выплачивать. Чтобы избежать возможных махинаций с кредитной историей, важно брать кредиты только у проверенных финансовых организаций, а также избегать любых ситуаций, когда ваши персональные данные могут попасть к третьим лицам. Таким образом, рекламная фраза „кредитная история в подарок“ является лишь ярким слоганом и словесной махинацией. Она не подразумевает бесплатного получения какой-то дорогостоящей услуги», — добавил управляющий партнер юридической фирмы AVG Legal Алексей Гавришев.