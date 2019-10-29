Эксперт раскрыл секрет успеха американской экономики

Индекс S&P 500, в который входит 500 наиболее крупных компаний американского рынка, достиг рекордной отметки 3039 пунктов.

По информации Business Insider, сейчас основные фондовые индексы США растут, опираясь на надежду о близком заключении торговой сделки между США и Китаем и снижение ставки Федеральной резервной системы.

«Есть целый набор различного рода факторов. Есть долговременные факторы, которые созданы Трампом за последние три года. Он действительно очень сильно стимулирует возвращение рабочих мест в США. В этом плане он работает очень активно. И внешний фактор, это, конечно, торговая война с Китаем. Она имеет две стороны, Трамп пытается искусно балансировать. Пока у него это получается. С одной стороны, торговая война с Китаем оказывает гнетущее, негативное воздействие на финансовые рынки. Но есть и положительный момент — инвестиции в сферу американской экономики и промышленности. Вот этот баланс Трамп и пытается сохранить. Достижения, которые связаны с инвестициями в американскую экономику, он хочет закрепить новым торговым соглашением с Китаем. Он очень рад тому, что Китай после сложного переговорного процесса пошёл на некоторые уступки», — отметил экономист Андрей Суздальцев.

Эксперт также добавил, что ближайшее время экономика США будет стремительно развиваться.

«Это очень серьезная тенденция, это то, чего и добивался Трамп, чтобы их инвестиции шли. Сейчас американский рынок очень выгоден. Они сейчас, как пылесос высасывают свободные капиталы со всего мира. Естественно, снижения ставки ФРС ждали. Оно было практически запланировано. Это тоже вызвало оживление. Но надо сказать, что обычно ставки вызывают краткосрочные веяния. К ним очень быстро привыкают. Под них формируется новых ландшафт финансового рынка США и всего мира. До нового обострения с Китаем, которое Трамп снова рано или поздно вызовет, ситуация будет оставаться положительной», — объяснил экономист.