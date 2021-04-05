Эксперт раскрыл, как поскорее выплатить ипотеку

Эксперт по недвижимости рассказала, что для того, чтобы легче гасить ипотеку, нужно настроить хотя бы два автоплатежа. Об этом NEWS.ru сообщила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По словам эксперта, человек с ипотекой не должен пропускать дни оплаты, поскольку это значительно затруднит взамодейсвие с банком, а также обернется денежными трудностями. Радченко считает дисциплинированность наиболее ценным качеством, которое позволит быстро расправиться с выплатой ипотеки.

«Если вы захотите рефинансировать кредит, банк не будет к вам лоялен, поскольку и вы не были лояльны к нему. Даже если вы захотите рефинансировать в другом банке, банк вряд ли согласится, увидев просрочку», отметила специлист по недвижимости.

Радченко добавила, что всегда необходимо иметь какую-то финансовую подушку на случай непредвиденных обстоятельств. Также она попросила не надеяться выплатить кредит с помощью сдачи жилья в аренду.