Эксперт раскритиковал идею блокировать карты при подозрительных переводах

По его словам, может возникнуть большое количество случаев, когда пострадают ни в чем не виноватые люди. Из-за этого могут быть сорваны какие-то важные сделки, крупные покупки и тому подобное. Шабанов уточнил, что эту инициативу следует тщательно продумать и доработать.

«Поэтому пока этот законопроект выглядит вообще немного сомнительным, потому что нужно очень четко прописать критерии, что такое мошеннические действия, за что именно имеют право блокировать, а за что — нет», — пояснил он.

Кредитные организации предложили блокировать подозрительные денежные операции на 25 дней. Эту функцию смогут включать сами клиенты банков.

Нововведение разработала Ассоциация банков «Россия» (АБР). Оно даст возможность клиентам блокировать переводы или расходы с карты и счета, если получатель вызвал подозрения.

Заблокировать перевод, на который пользователь не давал согласие, можно будет не позднее следующего дня после совершения транзакции. Сейчас по закону отменить платеж могут при одном условии — если он еще не зачислен на счет получателя. Остановить транзакцию можно максимум на пять дней.