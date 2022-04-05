Эксперт Птуха рассказала, когда в магазинах появятся памперсы и прокладки

Из-за ситуации в мире многие россияне подверглись панике и начали скупать подгузники и прокладки. Член совета директоров Гильдии маркетологов РФ Анастасия Птуха заявила, что какое-то время высокий спрос на эти товары будет продолжаться. Об этом сообщил LIFE.

«Товарный дефицит возник не только потому, что возникла паника и разобрали готовые изделия, а еще и потому, что возникли проблемы с поставками. Эти проблемы с поставками состоят из двух частей: поставки готовых изделий и поставки сырья», — рассказала эксперт.

Специалист подчеркнула, что для отлаживания производства потребуется около трех месяцев. Она также обратила внимание на тот факт, что на территории России работают 15 предприятий, которые создают средства личной гигиены. Среди них 10% являются импортными, а 90% — отечественными. Не стоит ожидать дефицита, так как объем производства довольно большой.