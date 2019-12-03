Эксперт прокомментировал возможные планы США ввести пошлины на товары из Франции
Профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев высказался по поводу заявления Белого дома, о возможности введения пошлин на французские товары на сумму $2,4 миллиарда. Об этом сообщил сайт RT.
«Американские пошлины — та торговая война, которую Соединённые Штаты развязали против всего мира. Повышение пошлин на европейские товары делает их менее конкурентоспособными по сравнению с американскими и уменьшает европейский экспорт», — отметил политолог.
По его словам, в таких случаях страны, против которых направлены пошлины, обычно «вводят зеркальные меры».
«Это торговая война, и ни к чему хорошему она не приведет», — сказал Матвейчев.
Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, комментируя заявление США, сказал, что Евросоюз готов дать ответ американским пошлинам.